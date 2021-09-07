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Ідеальний удар. Гол Мудрика подарував перемогу збірній України

Сьогодні 21:26 Valeriy Ruchka 394 0
Ідеальний удар. Гол Мудрика подарував перемогу збірній України

Джерело - Чемпiон.

У матчі 2-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу збірна України переграла Вірменію.

У першому таймі Дмитро Криськів відкрив рахунок, але Вірменія забила дивовижний гол у роздягальню Арсен Галстян відзначився на 45+4 хвилині.

На 62-й хвилині Михайло Мудрик ударом у дев'ятку зі штрафного і подарував українцям перемогу.

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