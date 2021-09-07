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Молодіжна збірна України перемогла Вірменію у кваліфікації Євро-2023
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Молодіжна збірна України перемогла Вірменію у кваліфікації Євро-2023

Сьогодні 21:08 624 0
Переможний гол у матчі забив Мудрик
Молодіжна збірна України перемогла Вірменію у кваліфікації Євро-2023
#Україна, #Вірменія

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу збірна України приймала Вірменію.

На 20-ій хвилині матчу Криськів вивів вперед збірну України. Наприкінці першого тайму гості завдяки рикошету зрівняли рахунок. У другому таймі Мудрик забив гол та приніс перемогу українцям.

У наступному турі, 8 жовтня, підопічні Руслана Ротаня на виїзді зіграють з Францією (U-21).

Чемпіонат Європи-2023 (U-21)
Кваліфікація, 7 вересня
Група Н

Україна (U-21) - Вірменія (U-21) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Криськів, 1:1 - 45+4 Галстян, 2:1 - 62 Мудрик

Україна: Нещерет, Сич, Батагов, Таловеров, Вівчаренко, Бондаренко, Назаренко (Аліфіренко, 86), Мудрик (Михайленко, 70), Криськів (Желізко, 86), Судаков, В'юнник (Кухаревич, 54)

Вірменія: Нерсесян, Самсонян, Стьопа Мкртчан, Губасарян, Серобян (Григорян, 78), Агасарян (Алавердян, 69), Мірзоян, Сергій Мкртчан (Хамоян, 78), Галстян, Григорян, Петросян (90 + 2)

Попередження: Кухаревич - Петросян, Самсонян, Губасарян, Галстян

Нагадаємо, молодіжна збірна України перемогла Сербію у кваліфікації Євро-2023.

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