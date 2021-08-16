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Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал

Сьогодні 15:06 Valeriy Ruchka 1564 0
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал

Джерело - Чемпiон.

22-а ракетка світу Гаель Монфіс не дуже вдало проводити сезон. 

Але на турнірі в Торонто французький тенісист в одному з розіграшів виконав, напевно, найефектніший удар всього турніру - публіка була в захваті від удару чоловіка Еліни Світоліної.

У другому сеті цього матчу за рахунку 2:1 на користь Монфіса і 40:30 на подачі Ізнера француз розповідав своїй ложі, що не знає, яку позицію займати на прийомі. У підсумку перед наступним розіграшем він почав хаотично рухатися, поки американець готувався до подачі.

Суддя на вишці Мохамед Лайані попросив його так не робити. 

- Це вже занадто, Гаель. Це вже занадто. У нас професійний матч.

- Я пробую щось незвичайне, але це не заборонено.

- Ні, ти почав нормально, а потім став танцювати - це вже занадто.

- Це не танці. Ні-ні-ні, це не танці.

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