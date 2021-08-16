Джерело - Чемпiон.

Пресаташе Чити Дмитро Шемелев не зміг стримати емоції, коментуючи домашній поєдинок своєї команди проти Балтики-2 в третьому за силою дивізіоні Росії (ФНЛ-2). Матч закінчився внічию 1:1.

На 35-й хвилині гості вийшли вперед, але після перерви господарям вдалося відповісти свої голом. Після флангової подачі м'яч двічі влучив у поперечину, але все ж перетнув лінію воріт.

"** твою матір. Був гол! Гол, гол!" – прокричав радісний коментатор.

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