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Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда

Сьогодні 15:48 Valeriy Ruchka 308 0
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда

Нідерландський учасник Олімпійських ігор - 2020 з BMX Нік Кімманн зіткнувся зі стюардом під час тренувального заїзду.

Під час одного з тренувальних стрибків спортсмен побачив стюарда, який стояв по середині траси, але не зміг уникнути зіткнення. Кімман є одним з головних претендентів на перемогу в чоловічих змаганнях з BMX.

"Сподіваюся, з офіційною особою все в порядку. У мене болить коліно, але я зроблю все можливе, щоб бути готовим до четверга! Спасибі всім за повідомлення, я ціную це!", - прокоментував спортсмен.

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