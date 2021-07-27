Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні

Джерело - Чемпiон.

Колишній наставник Олімпіка та помічник головного тренера Динамо Вісенте Гомес повернувся до роботи асистентом Сергія Реброва.

Іспанець вже приступив до роботи у тренерському штабі Сергія Реброва в Аль-Айні – на відео з заняття тренери щось обговорюють.

Сам клуб наразі не повідомляв про прихід Вісенте Гомеса на своїх офіційних сторінках. Раніше іспанець вже співпрацював з Ребровим, працюючи у його штабі в Динамо та Аль-Ахлі.

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