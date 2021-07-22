Під час Євро-2020 український інтернет облетіло відео, на якому п’ятеро маленьких футболістів із київської Троєщини перед грою на спортивному майданчику у своєму дворі виконали державний Гімн України, тримаючи руку на серці.

Завдяки своїй щирості компанія друзів завоювала симпатії багатьох українців, ставши справжнім символом патріотизму, що закладається змалечку.

Усі хлопчаки є вболівальниками київського Динамо, тому київський клуб запросив юних футболістів відвідати навчально-тренувальну базу у Віті-Литовській.

Під час екскурсії дітлахи відвідали всі основні зали та кімнати, необхідні для тренувального та реабілітаційного процесу професійних футболістів – учбовий клас для теоретичних занять, кабінет фізіотерапії, басейн, кімнату гідромасажу, соляну кімнату та кімнату гірського повітря. Але найбільше враження на юних футболістів справив тренажерний зал, де якраз займалися гравці, що проходять відновлення. Хлопчаки із захватом розглядали численне тренувальне обладнання та випробували бігові доріжки.

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