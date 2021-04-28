Джерело - Чемпіон.

У Варшаві під час матчу за світову шахову корону зі стокліткових шашок між росіянкою Тамарою Тансиккужиною та полькою Наталією Садовською стався скандал.

Організатор матчу Яцек Павляцький прямо під час партії прибрали прапор зі столу та зняв табличку з російським прапором. Причина давно відома - Спортивний арбітражний суд у Лозанні заборонив російським спортсменам виступати під триколором через масові порушення антидопінгових правил.

Звісно ж, у Росії уже висловили невдоволення вищезгаданим епізодом.

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