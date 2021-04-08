Арбітр попросив автограф у зірки футболу: стала відома причина

Джерело - Чемпiон.

У матчі Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті - Боруссія (2:1) стався досить незвичайний для футболу такого рівня епізод. Вундеркінд Ерлінг Голанд, який виступає за німців, вперше не забив у цій Лізі чемпіонів, але від цього у норвежця не поменшало прихильників. А є вони, як з'ясувалося, навіть серед арбітрів ЛЧ. Після гри лінійний арбітр з Румунії Октавьян Шоврім наздогнав Голанда в подтрібуннном тунелі і попросив у нього автограф. Норвежець без проблем прохання виконав.

Виявляється, румунський суддя вже багато років допомагає центру, що провадить терапію хворих на аутизм. З 2015 року Шовре передавав на добродійність сувеніри, що привозив з футбольних матчів. Майки гравців, фотографії, автографи, навіть прапорці, з якими він працював, – все це виставляли на аукціон. А виручені кошти віддавали центру.

Те саме має відбутися з двома картками (жовтою і червоною), на яких залишив свій автограф Голанд.

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