Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище

Британський боксер Тед Чізман переміг свого земляка Джеймса Меткалфа в рамках поєдинку на арені Europa Point Sports Complex в Гібралтарі.

25-річний Чізмен в третьому раунді провів кілька впевнених атак, проте 32-річний Меткалф вистояв і навіть в якийсь момент зміг перехопити ініціативу і повернутися в бій. У четвертому раунді переможець поєдинку майже знищив противника, але той знову встояв.

Ted Cheeseman UNLOADS on Metcalf in the 4th! 💥#PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/RgxpevcGra