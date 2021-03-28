Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище

Британський боксер Тед Чізман переміг свого земляка Джеймса Меткалфа в рамках поєдинку на арені Europa Point Sports Complex в Гібралтарі.

25-річний Чізмен в третьому раунді провів кілька впевнених атак, проте 32-річний Меткалф вистояв і навіть в якийсь момент зміг перехопити ініціативу і повернутися в бій. У четвертому раунді переможець поєдинку майже знищив противника, але той знову встояв.

Ted Cheeseman UNLOADS on Metcalf in the 4th! 💥#PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/RgxpevcGra — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Однак в 11-му раунді Чізмен зумів пробити захист суперника і відправив Меткалфа в технічний нокаут.

Metcalf lands a BIG right in the 7th! 🔥 pic.twitter.com/8zNXn8zwhL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

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