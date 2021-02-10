Джерело - Чемпіон.

Інтер зіграв унічию з Ювентусом (0:0) в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії і за сумою двох матчів (1:2) покинув турнір.

Під час другої гри наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте, йдучи в роздягальню після першого тайму, показав середній палець керівництву туринського клубу.

Італійська преса відзначає, що після гри президент Ювентуса Андреа Аньєллі ображав Конте, що також було помічено камерами.

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