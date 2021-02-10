Джерело - Чемпіон.
Інтер зіграв унічию з Ювентусом (0:0) в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії і за сумою двох матчів (1:2) покинув турнір.
Під час другої гри наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте, йдучи в роздягальню після першого тайму, показав середній палець керівництву туринського клубу.
Італійська преса відзначає, що після гри президент Ювентуса Андреа Аньєллі ображав Конте, що також було помічено камерами.
Il gestaccio di #Conte all’intervallo 😶 pic.twitter.com/KPPeDtLTx3— Romeo Agresti (@romeoagresti) February 9, 2021
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