Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів

У фіналі Національної футбольної ліги Тампа Бей Бакканірс обіграв Канзас-Сіті Чіфс і вдруге в своїй історії виграв Супербоул. У головній грі НФЛ багатомільйонна аудиторія, і тому реклама під час цих зустрічей - найдорожча в світі.
Розповідаємо про найкращі рекламні ролики автомобільних брендів, які показали під час трансляції. Деякі з них - справжнє мистецтво.
General Motors
Ford
Jeep
Toyota
Американська філія японської Toyota в своєму рекламному ролику розповів історію Джесіки Лонг - 13-разової золотої медалістки Паралімпіад.
Lucid Motors
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