Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів

Реклама під час фіналу Національної футбольної ліги - найдорожча в світі. Тому більшість автомобільних брендів тут рекламують не себе безпосередньо, а власні цінності.

У фіналі Національної футбольної ліги Тампа Бей Бакканірс обіграв Канзас-Сіті Чіфс і вдруге в своїй історії виграв Супербоул. У головній грі НФЛ багатомільйонна аудиторія, і тому реклама під час цих зустрічей - найдорожча в світі.

Розповідаємо про найкращі рекламні ролики автомобільних брендів, які показали під час трансляції. Деякі з них - справжнє мистецтво.

General Motors

Ford

Jeep

Toyota

Американська філія японської Toyota в своєму рекламному ролику розповів історію Джесіки Лонг - 13-разової золотої медалістки Паралімпіад.

Lucid Motors

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