Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K

Джерело - Чемпіон.

Саме в такому стані Кеті Асмут першою прийшла на фініш Bandera 100K. Десь на 64 км був пункт харчування, де вона своїм закривавленим виглядом привела в легкий шок волонтерів, уболівальників і директора гонки. А вона просто взяла звичайний тампон, запхнула його собі в ніс і зі сміхом продовжила змагання.

У Кеті дуже насичене життя, незрозуміло як в її розклад вкладається робота медсестрою в клініці по догляду за малозабезпеченими людьми, тренування, виховання двох синів (3 і 5 років), та інші радощі сімейного життя. Правда, її чоловік, Піт сам зробив Ironman чотири рази, тому повністю з нею на одній хвилі. А останнім часом Кеті багато часу приділяла хворим на коронавірус і прийняла рішення їхати на змагання в останній момент.

Як говорить Асмут: "Балансувати на межі - головна риса мого характеру". Підсумок - виграш на одному з перших великих змагань по трейлранінгу цього року і "золотий квиток" на Western States.

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