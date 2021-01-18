Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував свою перемогу на турнірі серії Гран-прі в Загребі.

Для Беленюка це був перший виступ з осені 2019 року і попри це, він став чемпіоном у ваговій категорії до 87 кілограмів.

"Я сумував за цими емоціями - перший старт за півтора року. До Токіо ще багато роботи попереду. Спасибі всім, хто вірить і підтримує. Я вас не підведу", - написав Беленюк у своєму Instagram.

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