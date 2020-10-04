Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Хосе Сепеда нокаутував білоруса Івана Баранчика в 5 раунді титульного бою WBC Silver.

Боксери влаштували справжню рубку та за неповних 5 раундів 7! разів побували на настилі рингу, причому Сепеда - 4.

Arguably the craziest thing you will see in 2020.



(And that says everything)@ChonZepeda | #ZepedaBaranchyk pic.twitter.com/8x1ldLv4qr — Top Rank Boxing (@trboxing) October 4, 2020

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