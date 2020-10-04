Сепеда яскраво нокаутував Баранчика

За п'ять раундів боксери один одного відправляли в нокдаун 8 разів

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Іван Баранчик (20-2, 13 KO) програв нокаутом американцю Хосе Сепеда (33-2, 26 KO) в елімінаторі по лінії WBC в першій напівсередній вазі.

Боксери видали яскравий бій з безліччю нокдауну - в кожному з проведених раундів.

У першому раунді Сепеда двічі побував на канвасі, але в другій вже сам двічі відправив Баранчика кинувся, але коли кинувся добивати, то пропустив удар на зустріч і сам впав.

У третьому і четвертому раундах Сепеда провалював Баранчика і відправив на п'яту точку, але в п'ятому знову ініціатива перейшла до баранців, який впустив Сепеда.

Баранчик кинувся добивати, але тепер уже він пропустив неймовірно потужний удар, після якого не зумів піднятися.

Раніше, Шевадзуцький забив свого суперника в Болгарії.