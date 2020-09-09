Джерело - Чемпіон.

Легендарна українська каратистка Анжеліка Терлюга володіє чудовим рівнем знань та інтелекту.

У черговому випуску #отдушивдушу каратистка не лише відповіла, що таке карбюратор, а й вразира знанням історії та мистецтва. Одеситка точно знає, Мікеланджело це не лише черепашка-ніндзя, розповіла про роботи знаменитого митця та розповіла передісторію його фрески - Страшний суд.

Нагадаємо, Терлюга - перша українська каратистка, яка завоювала олімпійську ліцензію на ігри в Токіо.

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