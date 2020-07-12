Джерело - Чемпіон.

Добре відомо, що чемпіон світу Формули 1 2007 року - фін Кімі Ряйкконен перетворив банальні пресконференції і просто флеш-інтерв'ю на мистецтво.

Iceman ніколи не відповідає шаблонами, часто його відповіді містять лише одне слово. Історія знає безліч випадків, коли відповіді Ряйкконена, або призводили до сміху, або ставили в ступор.

Кімі - чи не єдиний гонщик в історії Формули, якого обожнюють абсолютно всі. Напередодні Гра-Прі Штирії, 40-річний гонщик знову нагадав про себе.

На питання журналііста, де саме (у яких компонентах) його машина має покращити свої показники, Ряйкконен у притаманному стилі відповів: "На колові".

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