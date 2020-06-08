Джерело - Чемпіон.

8 років тому, 8 червня 2012 року, у Варшаві відбулося урочисте відкриття Євро-2012.

Свято футболу, який Україна провела спільно з Польщею, запам'ятався неймовірними матчами, голами і морем емоцій.

В Україні матчі континентального форуму проводили в Києві, Харкові, Донецьку та Львові.

У групі з Англією, Францією і Швеція збірна України посіла третє місце, набравши три очки. Внаслідок результату в очній зустрічі українська збірна обійшла шведську команду.

Вашій увазі усі голи Євро 2012!

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