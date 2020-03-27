Коронавірус зупинив футбол. Як футболісти живуть на карантині в Україні та світі

Коронавірус — один із найважчих викликів людства останніх років і, навіть, десятиліть. Через пандемію скасували всі турніри, які приносили нам задоволення. На жаль, ми не побачимо найбільш очікувані спортивні змагання літа, але це точно не привід для паніки.

У цьому відео ми покажемо вам, як через випробування карантином проходять зірки українського та світового футболу. Зінченко, Лунін, Мілевський, Морозюк та інші топ-гравці продемонструють, чим займаються вдома на карантині, як харчуються та підтримують фізичну форму.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua