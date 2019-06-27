Мій профіль
Супряга повернувся в Дніпро-1
Вчора 16:50 792
Скандальний український суддя працюватиме в Росії
Вчора 22:51 1694
Хижняк - Бакши: огляд бою
25.06.2019 23:25 3133
Хижняк побив росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор
25.06.2019 22:40 1526
Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії
25.06.2019 17:09 885
Конопля: Прикро, що ми боремося, б'ємося за націю, а отримуємо вимпел і "дякуємо"
24.06.2019 23:30 3716 3
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії
24.06.2019 19:51 547
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
24.06.2019 15:24 2631
Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA
24.06.2019 11:06 1355
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
23.06.2019 22:55 1422
Навколо спорту
Блоги
У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань
У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:00 370
Максимально епічний фільм про фінал Ліги чемпіонів Тоттенгем - Ліверпуль
Максимально епічний фільм про фінал Ліги чемпіонів Тоттенгем - Ліверпуль Максим Буйдин
Вчора 16:06 439
Легенда ММА побив охоронця стрип-клубу
Легенда ММА побив охоронця стрип-клубу Максим Буйдин
Вчора 15:51 1227
20 років тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу
20 років тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу Максим Буйдин
Вчора 14:55 1287
13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Максим Буйдин
Вчора 13:08 958 3
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:20 Футбол ПСЖ назвав ціну на Мбаппе 466
09:05 Футбол Лілль домовився про трансфер Веа 252
08:54 Футбол Маріуполь вирушив на збір до Туреччини 322
08:35 Футбол Десна бажає орендувати захисника Шахтаря 453
08:17 Футбол Де Лігт погодив особистий контракт з Ювентусом 474
08:01 Футбол Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй 365
07:00 Блог У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань 370
26 Червня 2019
23:51 Футбол Нігерія - Гвінея 1:0. Огляд матчу Кубка африканських націй 453
23:45 Футбол Барселона продала свого голкіпера у Валенсію 641
23:24 Баскетбол Лідер Голден Стейт відмовився продовжувати контракт з клубом 607
23:14 Бокс Троє українських боксерів зупинилися за крок до медалі Європейських ігор 667
22:51 Футбол Скандальний український суддя працюватиме в Росії 1694
22:35 Інше Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Європейських ігор 566
22:14 Футбол У Реала змінився дизайн виїзної форми 619
21:52 Футбол Шахтар - Лудогорець 3:0. Огляд матчу 589
21:44 Футбол Збірна України розібралася з Іспанією на Європейських іграх 794
21:17 Боротьба Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор 503
21:03 Футбол Шахтар розгромив Лудогорець в контрольному матчі 603
20:42 Легка атлетика Українці визнані найшвидшими у світі 657
20:28 Футбол Глєб: Роналдіньо і Деку приходили п'яними на тренування Барселони 650
20:13 Теніс Калініна не змогла пробитися у основну сітку Вімлдону 453
19:54 Футбол Нігерія мінімально здолала Гвінею на Кубку африканських націй 454
19:31 Футбол Шахтар призначив португальського наставника для молодіжної команди 467
19:13 Футбол Тоттенгем домовився про перший трансфер за півтора року 626
18:46 Футбол Шахтар дозволив Зорі продавати Караваєва 720

У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань

Сьогодні 07:00 Valeriy Ruchka 370 0
У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань

Львів прийматиме тринадцятий за ліком традиційний міжнародний фан-турнір для футбольних вболівальників різних країн. 

Цьогорічний захід має офіційну назву LIFECELL EUROFANZ-2019. 

Змагання триватимуть 3 дні, а саме з 28-го по 30-те червня.   

  Актуально: У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників 

Розклад усіх матчів міжнародного футбольного турніру LIFECELL EUROFANZ-2019:

28.06.2019 (п’ятниця)

Підгрупа A (Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5)

Команди:

Кішварда (Угорщина), Феєнорд (Нідерланди), Рома (Італія), Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)  

Розклад матчів:

10:00 Кішварда - Феєнорд

11:40 Рома - Кішварда

13:20 Феєнорд - Рома

15:00 Кішварда - Айнтрахт Франкфурт

16:40 Айнтрахт Франкфурт - Рома

18:20 Феєнорд - Айнтрахт Франкфурт

Підгрупа В (Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5)

Команди:

Збірна Латвії, Збірна Франції, Геренвен (Нідерланди), Збірна Чехії 

Розклад матчів:

10:50 Збірна Латвії - Збірна Франції

12:30 Геренвен - Збірна Чехії

14:10 Збірна Франції - Геренвен

15:50 Збірна Чехії - Збірна Латвії

17:30 Збірна Латвії - Геренвен

19:10 Збірна Чехії - Збірна Франції

Підгрупа С (Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1)

Команди:

Збройовка Брно (Чехія), Динамо Бухарест (Румунія), Збірна Швеції, Збірна Білорусі

Розклад матчів:

10:00 Збройовка Брно - Динамо Бухарест

11:40 Збірна Швеції - Збірна Білорусі

13:20 Динамо Бухарест - Збірна Швеції

15:00 Збірна Білорусі - Збройовка Брно

16:40 Збройовка Брно - Збірна Швеції

18:20 Збірна Білорусі - Динамо Бухарест

Підгрупа D (Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1)

Команди:

АІК (Швеція), Спартак Миява (Словаччина), Збірна України, Ньюкасл Юнайтед (Англія)  

Розклад матчів:

10:50 AIK - Спартак Миява

12:30 Спартак Миява - Ньюкасл Юнайтед

14:10 Збірна України - AIK

15:50 AIK - Ньюкасл Юнайтед

17:30 Збірна України - Спартак Миява

19:10 Ньюкасл Юнайтед - Збірна України

Підгрупа Е (Стадіон Аграрного університету, Дубляни, вул. Володимира Великого, 1)

Команди:

Збірна Молдови, Карпати (Україна), Дукла Банська Бистриця (Словаччина), Динамо Мінськ (Білорусь)

Розклад матчів:

10:00 Карпати - Збірна Молдови

10:50 Дукла Банська Бистриця - Карпати

11:40 Динамо Мінськ - Збірна Молдови

12:30 Збірна Молдови - Дукла Банська Бистриця

13:20 Карпати - Динамо Мінськ

14:10 Динамо Мінськ - Дукла Банська Бистриця                                                     

29.06.2019 (субота)

Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5

Матчі плей-оф (1/8 та 1/4 фіналу)

1/8                                                                                                     

10:30 1A – LL   (X1)                                                           

11:30 2B – 2C  (X2)                                                              

12:30 1B – 3E  (X3)                                                          

13:30 2D – 3A (X4)

1/4

14:30 X1 – X2  (Y1)                                                           

15:30 X3 – X4  (Y2)

*LL – лакі лузер            

Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1

Матчі плей-оф (1/8 та 1/4 фіналу) 

1/8

10:30 1C – 3D  (X5)                                                           

11:30 2E – 2A  (X6)                                                              

12:30 1D – 3B  (X7)                                                          

13:30 1E – 3C  (X8)

1/4

14:30 X5 – X6  (Y3)                                                           

15:30 X7 – X8  (Y4)

30.06.2019 (неділя)

Стадіон Україна, вул. Липова Алея, 5

Завершальні матчі футбольного турніру

10:30 перший півфінал: Y1 – Y2

11:45 другий півфінал: Y3 – Y4

13:30 фінальний матч

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()