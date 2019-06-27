У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань

Львів прийматиме тринадцятий за ліком традиційний міжнародний фан-турнір для футбольних вболівальників різних країн.
Цьогорічний захід має офіційну назву LIFECELL EUROFANZ-2019.
Змагання триватимуть 3 дні, а саме з 28-го по 30-те червня.
Актуально: У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників
Розклад усіх матчів міжнародного футбольного турніру LIFECELL EUROFANZ-2019:
28.06.2019 (п’ятниця)
Підгрупа A (Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5)
Команди:
Кішварда (Угорщина), Феєнорд (Нідерланди), Рома (Італія), Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
Розклад матчів:
10:00 Кішварда - Феєнорд
11:40 Рома - Кішварда
13:20 Феєнорд - Рома
15:00 Кішварда - Айнтрахт Франкфурт
16:40 Айнтрахт Франкфурт - Рома
18:20 Феєнорд - Айнтрахт Франкфурт
Підгрупа В (Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5)
Команди:
Збірна Латвії, Збірна Франції, Геренвен (Нідерланди), Збірна Чехії
Розклад матчів:
10:50 Збірна Латвії - Збірна Франції
12:30 Геренвен - Збірна Чехії
14:10 Збірна Франції - Геренвен
15:50 Збірна Чехії - Збірна Латвії
17:30 Збірна Латвії - Геренвен
19:10 Збірна Чехії - Збірна Франції
Підгрупа С (Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1)
Команди:
Збройовка Брно (Чехія), Динамо Бухарест (Румунія), Збірна Швеції, Збірна Білорусі
Розклад матчів:
10:00 Збройовка Брно - Динамо Бухарест
11:40 Збірна Швеції - Збірна Білорусі
13:20 Динамо Бухарест - Збірна Швеції
15:00 Збірна Білорусі - Збройовка Брно
16:40 Збройовка Брно - Збірна Швеції
18:20 Збірна Білорусі - Динамо Бухарест
Підгрупа D (Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1)
Команди:
АІК (Швеція), Спартак Миява (Словаччина), Збірна України, Ньюкасл Юнайтед (Англія)
Розклад матчів:
10:50 AIK - Спартак Миява
12:30 Спартак Миява - Ньюкасл Юнайтед
14:10 Збірна України - AIK
15:50 AIK - Ньюкасл Юнайтед
17:30 Збірна України - Спартак Миява
19:10 Ньюкасл Юнайтед - Збірна України
Підгрупа Е (Стадіон Аграрного університету, Дубляни, вул. Володимира Великого, 1)
Команди:
Збірна Молдови, Карпати (Україна), Дукла Банська Бистриця (Словаччина), Динамо Мінськ (Білорусь)
Розклад матчів:
10:00 Карпати - Збірна Молдови
10:50 Дукла Банська Бистриця - Карпати
11:40 Динамо Мінськ - Збірна Молдови
12:30 Збірна Молдови - Дукла Банська Бистриця
13:20 Карпати - Динамо Мінськ
14:10 Динамо Мінськ - Дукла Банська Бистриця
29.06.2019 (субота)
Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5
Матчі плей-оф (1/8 та 1/4 фіналу)
1/8
10:30 1A – LL (X1)
11:30 2B – 2C (X2)
12:30 1B – 3E (X3)
13:30 2D – 3A (X4)
1/4
14:30 X1 – X2 (Y1)
15:30 X3 – X4 (Y2)
*LL – лакі лузер
Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1
Матчі плей-оф (1/8 та 1/4 фіналу)
1/8
10:30 1C – 3D (X5)
11:30 2E – 2A (X6)
12:30 1D – 3B (X7)
13:30 1E – 3C (X8)
1/4
14:30 X5 – X6 (Y3)
15:30 X7 – X8 (Y4)
30.06.2019 (неділя)
Стадіон Україна, вул. Липова Алея, 5
Завершальні матчі футбольного турніру
10:30 перший півфінал: Y1 – Y2
11:45 другий півфінал: Y3 – Y4
13:30 фінальний матч
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