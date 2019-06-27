У Львові відбудеться міжнародний фан-турнір. Розклад змагань

Львів прийматиме тринадцятий за ліком традиційний міжнародний фан-турнір для футбольних вболівальників різних країн.

Цьогорічний захід має офіційну назву LIFECELL EUROFANZ-2019.

Змагання триватимуть 3 дні, а саме з 28-го по 30-те червня.

Актуально: У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників

Розклад усіх матчів міжнародного футбольного турніру LIFECELL EUROFANZ-2019:

28.06.2019 (п’ятниця)

Підгрупа A (Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5)

Команди:

Кішварда (Угорщина), Феєнорд (Нідерланди), Рома (Італія), Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)

Розклад матчів:

10:00 Кішварда - Феєнорд

11:40 Рома - Кішварда

13:20 Феєнорд - Рома

15:00 Кішварда - Айнтрахт Франкфурт

16:40 Айнтрахт Франкфурт - Рома

18:20 Феєнорд - Айнтрахт Франкфурт

Підгрупа В (Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5)

Команди:

Збірна Латвії, Збірна Франції, Геренвен (Нідерланди), Збірна Чехії

Розклад матчів:

10:50 Збірна Латвії - Збірна Франції

12:30 Геренвен - Збірна Чехії

14:10 Збірна Франції - Геренвен

15:50 Збірна Чехії - Збірна Латвії

17:30 Збірна Латвії - Геренвен

19:10 Збірна Чехії - Збірна Франції

Підгрупа С (Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1)

Команди:

Збройовка Брно (Чехія), Динамо Бухарест (Румунія), Збірна Швеції, Збірна Білорусі

Розклад матчів:

10:00 Збройовка Брно - Динамо Бухарест

11:40 Збірна Швеції - Збірна Білорусі

13:20 Динамо Бухарест - Збірна Швеції

15:00 Збірна Білорусі - Збройовка Брно

16:40 Збройовка Брно - Збірна Швеції

18:20 Збірна Білорусі - Динамо Бухарест

Підгрупа D (Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1)

Команди:

АІК (Швеція), Спартак Миява (Словаччина), Збірна України, Ньюкасл Юнайтед (Англія)

Розклад матчів:

10:50 AIK - Спартак Миява

12:30 Спартак Миява - Ньюкасл Юнайтед

14:10 Збірна України - AIK

15:50 AIK - Ньюкасл Юнайтед

17:30 Збірна України - Спартак Миява

19:10 Ньюкасл Юнайтед - Збірна України

Підгрупа Е (Стадіон Аграрного університету, Дубляни, вул. Володимира Великого, 1)

Команди:

Збірна Молдови, Карпати (Україна), Дукла Банська Бистриця (Словаччина), Динамо Мінськ (Білорусь)

Розклад матчів:

10:00 Карпати - Збірна Молдови

10:50 Дукла Банська Бистриця - Карпати

11:40 Динамо Мінськ - Збірна Молдови

12:30 Збірна Молдови - Дукла Банська Бистриця

13:20 Карпати - Динамо Мінськ

14:10 Динамо Мінськ - Дукла Банська Бистриця

29.06.2019 (субота)

Верхнє поле біля стадіону Україна, вул. Липова Алея, 5

Матчі плей-оф (1/8 та 1/4 фіналу)

1/8

10:30 1A – LL (X1)

11:30 2B – 2C (X2)

12:30 1B – 3E (X3)

13:30 2D – 3A (X4)

1/4

14:30 X1 – X2 (Y1)

15:30 X3 – X4 (Y2)

*LL – лакі лузер

Стадіон Прогрес, вул. Б. Януша, 1

Матчі плей-оф (1/8 та 1/4 фіналу)

1/8

10:30 1C – 3D (X5)

11:30 2E – 2A (X6)

12:30 1D – 3B (X7)

13:30 1E – 3C (X8)

1/4

14:30 X5 – X6 (Y3)

15:30 X7 – X8 (Y4)

30.06.2019 (неділя)

Стадіон Україна, вул. Липова Алея, 5

Завершальні матчі футбольного турніру

10:30 перший півфінал: Y1 – Y2

11:45 другий півфінал: Y3 – Y4

13:30 фінальний матч

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