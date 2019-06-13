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У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників

Сьогодні 19:10 Valeriy Ruchka 179 0
Цьогорічний захід має офіційну назву LIFECELL EUROFANZ-2019.
У Львові відбудеться фан-турнір для футбольних уболівальників

Незабаром Львів прийматиме тринадцятий за ліком традиційний міжнародний фан-турнір для футбольних вболівальників різних країн. 

Цьогорічний захід має офіційну назву LIFECELL EUROFANZ-2019. 

Змагання триватимуть 3 дні, а саме з 28-го по 30-те червня.   

У футбольному турнірі візьмуть участь фан-збірні наступних країн: Франція, Швеція, Чехія, Білорусь, Молдова, Латвія, а також фан-команди, що представляють наступні клуби:

Ньюкасл (Англія), Рома (Італія), Айнтрахт Франкфурт (Німеччина), АІК (Швеція), Геренвен, Феєнорд (обидві - Нідерланди), Динамо Мінськ (Білорусь), Збройовка Брно (Чехія), Дукла Банська Бистриця, Спартак Миява (обидві - Словаччина), Динамо Бухарест (Румунія), Кішварда (Угорщина), плюс 2 команди від України - Карпати та фан-збірна України.

Разом 20 вболівальницьких команд з цілої Європи.

На груповому етапі буде сформовано 5 підгруп по 4 команди в кожній і в п’ятницю, 28 червня паралельно на трьох локаціях відбуватимуться матчі у підгрупах.

За результатами групової стадії змагань до стадії плей-оф потраплять 16 найкращих вболівальницьких колективів, і в суботу, 29 червня, визначатимуться переможці 1/8 та 1/4 фіналу. 

А в неділю, 30 червня, міжнародний футбольний фан-турнір підсумують два півфінали та фінальний матч, в перерві якого відбудеться благодійна акція "Фанати Європи – львівським дітям" (делегації вболівальників передадуть гуманітарну допомогу діточкам з львівського дитячого будинку).

Усі матчі проходитимуть під живий коментар найкращих львівських коментаторів і музичний супровід, перед кожною грою лунатимуть національні гімни, тож учасники та глядачі в повній мірі відчують атмосферу великого футбольного свята.

Міжнародний футбольний фан-фестиваль LIFECELL EUROFANZ-2019 не має аналогів з огляду на формат та географію представлених країн. 

Адреси стадіонів і дати проведення матчів:

Стадіон Прогрес (м. Львів, вул. Б. Януша, 1):

28 червня (10:00 - 20:00), 29 червня (10:30 - 16:30)

Комплекс Верхні поля (м. Львів, вул. Липова Алея, 5):

28 червня (10:00 - 20:00), 29 червня (10:30 - 16:30)

Стадіон ЛНАУ (м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1):

28 червня (10:00 - 16:00)

Стадіон Україна (м. Львів, вул. Липова Алея, 5): 

30 червня (10:30 - 16:00) (фінальні матчі турніру, нагородження)

Попередня програма проведення міжнародного фан-фестивалю:

• 28.06.2019 – матчі групового турніру;

• 29.06.2019 – матчі стадії плей-оф (1/8 і 1/4 фіналу);

• 30.06.2019 – півфінали, фінал, а також офіційна церемонія нагородження учасників.

Джерело - Чемпіон.

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