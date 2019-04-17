Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов вже більше шести років живе в офіційному шлюбі зі скромною красунею Юлією. Чарівна блондинка, як і її зоряний чоловік, виросла в Запоріжжі, в цьому ж місті відбулося і доленосне знайомство молодих людей.

Трохи більше року тому Юлія подарувала Сергію вже третю дитину - дівчинку Єсені., до цього в сім'ї підростали: син Андрій і дочка Аліса, і вже з легкістю демонструє свою досконалу фігуру під час недавньої фотосесії.

Нагадаємо, що Ястремська взяла участь у пікантній фотосесії на пляжі Маямі

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Джерело - Чемпіон.

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