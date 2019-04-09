Сестра Василя Ломаченка Анастасія Ломаченка ввзяла участь у фотосесії.

Дівчині - 27 років, красуня-блондинка є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики та володаркою яскравих зовнішніх даних, у чому ви самі зможете зараз переконатися.

Нагадаємо, що Ястремська взяла участь у пікантній фотосесії.

Раніше дружина Шведа показала свою шикарну фігуру.

Джерело - Чемпіон.

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