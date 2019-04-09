Сестра Василя Ломаченка Анастасія Ломаченка ввзяла участь у фотосесії.
Дівчині - 27 років, красуня-блондинка є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики та володаркою яскравих зовнішніх даних, у чому ви самі зможете зараз переконатися.
Нагадаємо, що Ястремська взяла участь у пікантній фотосесії.
Раніше дружина Шведа показала свою шикарну фігуру.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua