П***й, якщо хтось мене осудить: воротар Ниви зняв реп-кліп

Воротар тернопільської Ниви Максим Механів показав, чим займається у вільний від футболу час.

Голкіпер вирішив спробувати себе в репі і зняв відеокліп. У пісні футболіст торкнувся багато аспектів свого життя - дружбу, вірність, футбол.

Максим повідомив в своєму Instagram, що трек був записаний ще рік тому, на початку 2018-го.

Користувачі, які знають 22-річного Механіва особисто, відзначили, що він почав читати реп ще в школі.

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Джерело - isport.ua.

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