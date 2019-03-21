Володар wild card не зміг завершити поєдинок проти Міхаіла Звєрєва.

Іспанець Нікола Кун змушений був відмовитися від продовження поєдинку матчу першого кола Miami Open проти німця Міхаіла Звєрєва при рівному рахунку 6:4, 5:7, 2:2.

Володар wild card впав на корті прямо під час розіграшу через судому. У іспанця було 8 матч-болів, але завершити матч він не зміг і залишив корт тільки за допомогою фізіотерапевтів.

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Джерело - Чемпіон.

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