Іспанець Нікола Кун змушений був відмовитися від продовження поєдинку матчу першого кола Miami Open проти німця Міхаіла Звєрєва при рівному рахунку 6:4, 5:7, 2:2.
Володар wild card впав на корті прямо під час розіграшу через судому. У іспанця було 8 матч-болів, але завершити матч він не зміг і залишив корт тільки за допомогою фізіотерапевтів.
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Джерело - Чемпіон.
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