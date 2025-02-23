Чвертьфінал Костюк, провали головних фавориток: підсумки тисячників у Досі та Дубаї

За минулі два тижні у жіночому тенісі були проведені одразу два турніри серії WTA 1000 на Близькому Сході. Змагання приймали катарська Доха та еміратський Дубай. Мабуть, найяскравіше враження від турнірів залишила величезна кількість сенсацій, що сталися за відносно короткий час. Не те, що переможців, а й фіналістів обох турнірів навряд чи могли передбачити тенісні експерти. Певний привід для позитивних емоцій знайшовся й в українських вболівальників. Про все по порядку.

Невдачі лідерок світового тенісу

Слабкість виступів найкращих тенісисток світу у Досі та Дубаї тягне на повноцінний провал. Жодна представниця топ-10 не дійшла до фіналів. Щоправда, вильоти деяких з них на сенсації не тягнули.

Реклама:

Так, наприклад, перша ракетка світу, білоруска Аріна Сабалєнка останні два роки після перемог на Australian Open у Досі взагалі не грала, беручи собі час на відновлення, а у Дубаї, хоч і виступала, не досягала вагомих результатів. Цього сезону фінал у Мельбурні "нейтралка" програла, і катарський турнір вирішила не пропускати. Від того мало що змінилось, адже у Досі Сабалєнка поступилася у стартовому матчі представниці сусідньої країни-агресорки Єкатерині Александровій, а у Дубаї без варіантів вилетіла у третьому колі від данки Клари Таусон.

20-річна Коко Гофф у своїй кар’єрі поки не має серйозних успіхів на близькосхідних тисячниках: далі чвертьфіналу у Дубаї вона раніше на них не заходила. Хоча певні сподівання на її якісний виступ все ж були, адже американка продовжує стрімко прогресувати. Проте дві поразки у двох матчах змусили третю ракетку світу повертатися до США, де будуть проходити наступні турніри, ні з чим.

Коко Гофф Getty images

Жасмін Паоліні, навпаки, вже відчувала смак перемог у Дубаї. Саме з цього міста в Об’єднаних Арабських Еміратах торік розпочався її підйом до верхівки світового рейтингу. На той момент 28-річна італійка сенсаційно здобула титул на дубайських хардових кортах, після чого додала до нього фінали на ґрунті Ролан Гаррос та вімблдонській траві. Як підсумок, Паоліні приїхала цьогоріч захищати титул четвертою ракеткою світу. Однак поступилася у третьому колі американці Софії Кенін та втратила два рядки у жіночій табелі про ранги, до того ж, отримала пошкодження гомілкостопа. Судячи з невдач Паоліні ще й у січні в Австралії, її падіння в рейтингу лише розпочинається.

Слабкий виступ Паоліні призвів до того, що переможниця Australian Open Медісон Кіз, яка пропускала турніри в Досі та Дубаї через травму, без гри піднялася з шостої на п'яту позицію світового рейтингу. Це рекорд у кар'єрі американки, здобутий доволі кумедним чином.

Проблеми Іги Швьонтек

Саме польку варто вважати найбільшою невдахою двох турнірів, незважаючи на результати, які не можна назвати провальними. У 2022-2024 роках Швьонтек вигравала титули у Досі, і цьогорічний півфінал абсолютно точно є для неї невдачею. У Дубаї реабілітуватися не вийшло: поразка у чвертьфіналі від Андрєєвої. У підсумку відставання у рейтингу WTA від Сабалєнки збільшилося зі 186 очок після Australian Open до 1091 очка на поточний момент.

Іга Швьонтек Getty images

На пресконференції після поразки росіянці Швьонтек поскаржилася на календар WTA-туру, який протягом сезону надає мінімум часу найкращим спортсменкам на відновлення та акліматизацію після тривалих перельотів, змін покриттів та м’ячів.

З другою ракеткою світу важко не погодитись. Після місяця, проведеного у Австралії, тенісистки мали менше двох тижнів до виступів на Близькому Сході. Турніри у Досі та Дубаї є обов’язковими, кожен розрахований на тиждень, тож грати доводилося фактично кожен день. Винятки робилися лише для перших восьми сіяних, які стартували з другого кола. А до спарки двох наступних тисячників у США часу буде й того менше – 10 днів. Тому скарги провідних тенісисток, як і невдоволення сучасних футболістів своїми умовами праці, цілком можна зрозуміти.

Правда, варто не забувати один важливий момент. Коли три роки поспіль Швьонтек брала титул у Досі, то ні на що не скаржилася.

"Темні конячки", що обскакали фаворитів

Святе місце порожнім не буває. Якщо ніхто з найкращих тенісисток світового рейтингу не в змозі дістатися до фінальних матчів, це зроблять інші. Турнір у Досі несподівано підкорився американці Аманді Анісімовій. 23-річна донька російських емігрантів вважалася топовою юніоркою і подавала величезні надії. Однак після смерті у 2019 році свого батька, який був її тренером, Анісімова більше боролася з психологічними проблемами, ніж грала в теніс.

Ніби нічого не передбачало й катарського прориву. Далі третього кола американка на старті сезону не заходила. Можна казати про не дуже складну сітку на шляху до трофею: лише Паула Бадоса входила до топ-10 рейтингу. Проте шістьох суперниць, всі з яких знаходилися в табелі про ранги вище за Анісімову, ще потрібно обіграти. В підсумку Аманда зі своїм 41 місцем стала найбільш низькорейтинговою тенісисткою, що вигравала турнір у Досі за всю його історію з 2001 року. І вперше у кар’єрі потрапила до першої двадцятки рейтингу.

Аманда Анісімова з трофеєм у Досі Getty images

Суперниця Анісімової по фіналу, латвійка Альона Остапенко, проходила на своєму шляху до головного матчу значно більш складніших опоненток: четверту та другу ракеток світу, Жасмін Паоліні та Ігу Швьонтек. Однак американці поступилася без особливих шансів.

А вже за день і Анісімова, і Остапенко синхронно програли свої матчі першого кола у Дубаї.

В Об’єднаних Арабських Еміратах героїні були іншими. Клара Таусон яскраво розпочала сезон, з титулом в Окленді, боротьбою у третьому колі Australian Open проти Сабалєнки та поразкою у півфіналі Лінца від Даяни Ястремської. У Досі вона виступала нездоровою та знялась зі стартового матчу проти Мертенс.

А у Дубаї вона, на жаль для українських вболівальників, здолала у другому колі у надважкому матчі Еліну Світоліну, після чого не залишила шансів першій ракетці світу Сабалєнці. Надалі були перемоги над Ліндою Носковою та Кароліною Муховою та фінал проти Мірри Андрєєвої.

Тут знову не обійшлося без суму для наших любителів тенісу, адже представниця країни-агресора доволі впевнено перемогла. В результаті Андрєєва виграла свій найбільший титул у кар’єрі та з наступного тижня дебютує у топ-10 рейтингу WTA.

Чвертьфінал Марти Костюк у Досі

Переходимо до виступів українок, найкращою з яких стала саме Марта.

Минулого року Костюк пропустила турнір у Катарі через хворобу, тому захищати рейтингові очки їй не було потрібно. Однак після жеребкування здалося, що й набрати їй особливо не вдасться. Адже слідом за прохідною туркенею Сонмез Марті випало грати проти третьої ракетки світу Гофф. Побоювання вийшли марними. Костюк спокійно розібрала небезпечну суперницю у двох сетах. А у третьому колі теж впевнено здолала польку Лінетт.

Марта Костюк Getty images

У чвертьфіналі з Анісімовою українці, здається, трохи не вистачило правильних рішень. Вона зіграла у занадто захисній манері у третьому сеті, коли суперниця вже була достатньо втомленою. Потрібно було частіше змушувати її працювати за задньою лінією, даючи менше можливостей для улюбленого атакувального тенісу американки. Але історія не знає умовного способу. Для Анісімової цей матч став найскладнішим на турнірі, а ще дві перемоги забезпечили їй титул.

У Дубаї Костюк після перемоги на старті над Катериною Синяковою поступилася у другому колі у ще одному надскладному матчі Софії Кенін.

Такі виступи дали змогу Марті з наступного тижня повернутися до найкращої двадцятки світового рейтингу. Новина приємна, але треба пам’ятати, що того-таки наступного тижня Костюк потрібно буде захищати 325 минулорічних очок за фінал "п’ятисотника" у Сан-Дієго. Конкретно цей турнір перенесений на кінець жовтня, тому Марта гратиме на змаганні аналогічного рівня у мексиканській Мериді.

За наступні неповні два місяці українці доведеться захищати, крім вже згаданого, ще один фінал турніру серії WTA 500 у Штутгарті та півфінал «тисячника» в Індіан-Веллсі. У сумі 1040 очок, майже половину від наявних 2278 балів, які зараз має Костюк. Залежно від того, як вдасться впоратися із захистом, можна буде оцінювати перспективи нинішньої першої ракетки України у поточному сезоні.

Виступи інших українок

На жаль, ще три наші тенісистки, що виступали в основних сітках змагань обох турнірів, принесли менше позитивних емоцій українським уболівальникам.

Еліна Світоліна почала у Досі с розгромної поразки 0:6 у першій партії від Маркети Вондроушової. Правда, потім змогла взяти себе в руки та створити повноцінний камбек. Чого вже не вдалося у наступному матчі, проти п’ятої ракетки світу Джессіки Пегули.

Еліна Світоліна Getty images

У Дубаї Еліна на старті порадувала впевненою звитягою над минулорічною фіналісткою турніру, росіянкою Анною Калінскою. А надалі були програні два тай-брейки у трисетовому протистоянні проти вже цьогорічної фіналістки, Клари Таусон. З понеділка Світоліна посідатиме 24 місце у рейтингу WTA.

Даяна Ястремська після феєрії у Лінці мала занадто мало часу, щоб як слід підготуватися до переходу з залу на відкрите повітря, тож її стартова поразка у Досі від Пейтон Стернс не стала несподіванкою.

У Дубаї ж Даяна впевнено переграла Магду Лінетт та, що особливо приємно, Анастасію Потапову, і не змогла впоратися у третьому колі з Ігою Швьонтек. Головне, щоб пошкодження плеча, через яке Ястремська брала медичний таймаут у другому сеті матчу з полькою, не завадило надалі у сезоні. Після пари турнірів на Близькому Сході Даяна знаходитиметься на 44 позиції в рейтингу.

Нарешті, Ангеліна Калініна неприємно здивувала. Якщо поразку в Досі від Ребекки Шрамкової теж можна пояснити швидким переходом з залу на відкрите повітря, то програш ветеранці-білорусці Азаренці з рахунку 6:2, 5:2 жодній логіці не піддається. Причому це не перший подібний випадок у кар’єрі Калініної. З наступного тижня Ангеліна залишить топ-50 світового рейтингу.