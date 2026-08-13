Калініна успішно стартувала на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті

Ангеліна Калініна (54) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, обігравши на старті змагань володарку вайлд-кард чешку Дар'ю Відманову (92).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:2.

У першій партії Ангеліна була попереду – 4:2, але наступні 4 гейми залишилися за Відмановою. У другому сеті ситуація виявилася абсолютно дзеркальною. Вирішальна партія вже проходила під контролем українки.

За поєдинок Калініна 6 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 5 брейків.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло, 13 серпня

Ангеліна Калініна (Україна) – Дар'я Відманова (Чехія) 4:6, 6:4, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Калініна зіграє з Еммою Наварро (28, США).

Нагадаємо, що 13 серпня свій стартовий матч на турнірі в Цинциннаті проведе Даяна Ястремська (87).