Калініна не зуміла вийти у друге коло турніру в Торонто

Ангеліна Калініна (54) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 в Торонто. На старті змагань українка поступилася угорці Анні Бондар (77).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 5:7.

Матч вийшов загалом рівним, тенісистки по черзі лідирували з брейками, однак кінцівки обох сетів більш зосереджено провела Бондар.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло, 3 серпня

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 4:6, 5:7

Тенісистки зустрічалися вп'яте, Калініна має три перемоги.

Трохи раніше свій матч першого кола в Торонто у відомої чешки Кароліни Плішкової (64) не зуміла виграти інша українка, Олександра Олійникова (44).