Сабалєнка програла другий матч поспіль, постаралась кривдниця Ястремської

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Досі, поступившись у другому колі Єкатерині Александровій (26).

Матч тривав 2 години 37 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:7(5). Сабалєнка шість разів подала навиліт і припустилась однієї подвійної помилки. У суперниці було 4 ейси і одна подвійна.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 11 лютого

Єкатерина Александрова – Аріна Сабалєнка [1] 6:3, 3:6, 6:7(5)

Це друга поспіль поразка тенісистки з білоруським паспортом після фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де вона програла американці Медісон Кіз у трьох сетах.

Для Александрової ця перемога стала шостою поспіль, а також першою над тенісисткою з топ-10 з березня минулого року. Трохи більше тижня тому Єкатерина виграла турнір в Лінці, здолавши у фіналі українку Даяну Ястремську. У наступному раунді Александрова зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс (32).

Зазначимо, що Сабалєнка не може втратити тенісну корону за результатами турніру в Катарі. За будь-якого результату Іги Швьонтек Аріна залишиться на першому місці рейтингу WTA.