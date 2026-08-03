Три українки стартують 3 серпня на турнірі WTA 1000 в Торонто: визначився час початку матчів
Олександра Олійникова (43), Ангеліна Калініна (54) та Юлія Стародубцева (62) 3 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 у Торонто.
Олійникова зіграє к експершою ракеткою світу Кароліною Плішковою (63) з Чехії. Суперниці раніше не зустрічалися.
Калініна стартуватиме матчем проти угорки Анни Бондар (77), в якої виграла три з чотирьох попередніх поєдинків. Поточного сезону рахунок між ними 1:1. У Брісбені в січні сильнішою була Бондар, а у травні в Рабаті наша тенісистка взяла реванш.
Стародубцева протистоятиме австралійці Маї Джойнт (76). У середині червня українка обіграла майбутню суперницю в Ноттінгемі на траві.
Розклад матчів українок в Торонто на 3 серпня
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні визначилися суперниці Еліни Світоліної і Марти Костюк у другому колі турніру в Торонто.