Кривдниця Костюк розгромила минулорічну переможницю турніру в Дубаї

Четверта ракетка світу, італійка Жасмін Паоліні, без шансів програла Софії Кенін (56, США) у третьому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї. Відзначимо, що Паоліні є минулорічною тріумфаторкою цього турніру.

Американка здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:0 за 1 години 3 хвилини.

Кенін за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 2 помилки на подачі та жодного брейку. Ба більше, Паоліні не мала в матчі жодного брейк-пойнту.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Третє коло, 19 лютого

Софія Кенін (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:4, 6:0

Це була третя зустріч тенісисток і третя перемога американки в двох сетах. У чвертьфіналі Кенін зіграє проти переможниці пари Єлена Рибакіна (7, Казахстан) – Паула Бадоса (10, Іспанія).

Нагадаємо, напередодні Софія Кенін у вкрай важкому матчі здолала українку Марту Костюк.