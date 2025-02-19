Таусон після перемоги над Світоліною обіграла у Дубаї першу ракетку світу

Данська тенісистка Клара Таусон (38) впевнено перемогла першу ракетку світу білоруску Аріну Сабалєнку у третьому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Таусон за 1 годину 24 хвилини здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:2.

З середини першого сету данка впевнено вела гру й єдиним моментом, коли так звана "нейтральна спортсменка" могла помріяти про перелом, був перший гейм другого сету. Тоді Сабалєнка взяла подачу суперниці, але тут же віддала свою, й надалі перевага Таусон стала беззаперечною.

Данка за гру 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 3 помилки на подачі та 2 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Третє коло, 19 лютого

Клара Таусон (Данія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:3, 6:2

Це була друга зустріч тенісисток, Таусон зрівняла рахунок. До речі, перша відбулася минулого місяця, на Australian Open 2025. Тоді у матчі третього кола сильнішою виявилася білоруска.

Таусон вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000. Далі у Дубаї вона зустрінеться з Ліндою Носковою (35, Чехія), яка у своєму матчі третього кола вибила п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу (США).

Незважаючи на поразку, після закінчення турніру у Дубаї Сабалєнка залишиться першою ракеткою світу.

Нагадаємо, що у другому колі змагань в Об'єднаних Арабських Еміратах Таусон у важкому матчі з двома тай-брейками перемогла Еліну Світоліну (24).