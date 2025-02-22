Таусон програла 17-річній росіянці фінал у Дубаї

Данська тенісистка Клара Таусон (38) поступилася росіянці Міррі Андрєєвій (14) у фіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що проходив у Дубаї.

Андрєєва за 1 годину 47 хвилин здобула перемогу з рахунком 7:6(1), 6:1.

В першому сеті Таусон спочатку вдалося врятуватися, коли "нейтралка" подавала на сет за рахунку 5:4 на її користь. Справа дійшла до тай-брейку, де перевага Андрєєвої стала повною.

Друга партія стала ніби продовженням кінцівки першого сету, шансів у Таусон вже не було.

Данка за гру 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейків. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 3 помилок на подачі та 4 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Фінал, 22 лютого

Мірра Андрєєва (-) – Клара Таусон (Данія) 7:6(1), 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. Обидві вони зіграли свій перший фінал на "тисячниках". Раніше Таусон здобула три титули на турнірах серії WTA 250.

Андрєєва ж у 17 років стала наймолодшою переможницею турніру серії WTA 1000 з моменту її заснування у 2009 році і вперше потрапить до чільної десятки рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у другому колі турніру у Дубаї Таусон обіграла українку Еліну Світоліну (24).