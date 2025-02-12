Марта продовжує перемагати. Костюк вийшла у чвертьфінал супертурніру в Досі

У середу, 12 лютого, українська тенісистка Марта Костюк (21) вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У третьому раунді змагань за 1 годину 41 хвилину Костюк обіграла Магду Лінетт (36, Польща) – 6:4, 6:2.

Незважаючи на близький до розгромного рахунок, поєдинок не склався просто. У першому сеті Марті двічі доводилося робити зворотні брейки після програшів своїх подач. А четвертий гейм партії, коли Костюк не вдалося реалізувати одразу 7 (!) брейк-пойнтів, взагалі розтягнувся більше, ніж на 10 хвилин. У кінцівці сету допомогла Лінетт, зробивши 4 поспіль невимушених помилки у простих ситуаціях на своїй подачі.

У другій партії за рахунку 0:3 полька взяла медичний тайм-аут, її турбувала спина. Позначився вчорашній майже тригодинний матч проти співвітчизниці Френх. Після цього Лінетт ще змогла виграти два гейми, але результат уже був зрозумілим.

Костюк за гру 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Третє коло, 12 лютого

Марта Костюк (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:2

Це була друга зустріч тенісисток, українка виграла обидва матчі.

У чвертьфіналі турніру Костюк зустрінеться з переможницею гри між Амандою Анісімовою (41, США) та Лейлою Фернандес (27, Канада).

Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), а у другому обіграла Коко Гофф (3, США).