Ястремська успішно стартувала на великому турнірі у Дубаї

У неділю, 16 лютого, розпочалися матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який проходить у Дубаї, ОАЕ.

На старті змагань за 1 годину 46 хвилин українка Даяна Ястремська (49) перемогла польку Магду Лінетт (36) – 6:3, 7:5.

У першому сеті Ястремська одразу захопила ініціативу й повела 3:0. Незважаючи на те, що у середині партії Лінетт зробила зворотній брейк, українка тут же знову взяла подачу суперниці й не без проблем, але подала на сет.

Надалі пішла доволі рівна гра. У середині другої партії тенісистки обмінялися брейками, а вирішальним моментом стала взята подача польки Даяною за рахунку 5:5.

Ястремська за гру 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 2 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 16 лютого

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:3, 7:5

Це була п'ята зустріч тенісисток, українка виграла четвертий матч.

У другому колі змагання Ястремська зустрінеться або з Беатріс Хаддад Маєю (16, Бразилія), або з Анастасією Потаповою (31, -).

Нагадаємо, що на попередньому турнірі аналогічної серії в Досі Даяна поступилася у першому раунді Пейтон Стернс (47, США).