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Костюк програла у Дубаї надважкий матч другого кола

Станіслав Матусевич — 18 лютого 2025, 19:41
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (21) поступилася Софії Кенін (56) у другому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Американка здобула перемогу з рахунком 5:7, 7:6(7), 7:6(5).

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Друге коло, 18 лютого

Софія Кенін (США) – Марта Костюк (Україна) 5:7, 7:6(7), 7:6(5)

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному колі Кенін зіграє проти минулорічної переможниці змагань у Дубаї, італійки Жасмін Паоліні (4).

Нагадаємо, що трохи раніше до третього раунду змагань у Дубаї вийшла українка Даяна Ястремська.

* Новина оновлюється

Дубай Марта Костюк Софія Кенін WTA 1000

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