Переможниця та фіналістка тисячника у Досі програли в першому колі у Дубаї

Аманда Анісімова (18, США), яка минулого тижня стала переможницею представницького турніру серії WTA 1000 у Досі, поступилася Маккартні Кесслер (53, США) на старті змагань аналогічної категорії у Дубаї. Рахунок гри 2:6, 3:6, матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Така ж доля спіткала й фіналістку катарського турніру Альону Остапенко (26, Латвія). Вона у першому колі у Дубаї програла кваліфаєрці Моюці Учідзімі (62, Японія) – 3:6, 3:6 за 1 годину 29 хвилин.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 17 лютого

Маккартні Кесслер (США) – Аманда Анісімова (США) 6:2, 6:3

Моюка Учідзіма (Японія) – Альона Остапенко (Латвія) 6:3, 6:3

У наступному колі змагань Кесслер зустрінеться з Коко Гофф (3, США), а Учідзіма протистоятиме Єлені Рибакіній (6, Казахстан).

Нагадаємо, що раніше до другого раунду турніру у Дубаї вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.