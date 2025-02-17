Переможниця та фіналістка тисячника у Досі програли в першому колі у Дубаї
Аманда Анісімова (18, США), яка минулого тижня стала переможницею представницького турніру серії WTA 1000 у Досі, поступилася Маккартні Кесслер (53, США) на старті змагань аналогічної категорії у Дубаї. Рахунок гри 2:6, 3:6, матч тривав 1 годину 8 хвилин.
Така ж доля спіткала й фіналістку катарського турніру Альону Остапенко (26, Латвія). Вона у першому колі у Дубаї програла кваліфаєрці Моюці Учідзімі (62, Японія) – 3:6, 3:6 за 1 годину 29 хвилин.
Маккартні Кесслер (США) – Аманда Анісімова (США) 6:2, 6:3
Моюка Учідзіма (Японія) – Альона Остапенко (Латвія) 6:3, 6:3
У наступному колі змагань Кесслер зустрінеться з Коко Гофф (3, США), а Учідзіма протистоятиме Єлені Рибакіній (6, Казахстан).
Нагадаємо, що раніше до другого раунду турніру у Дубаї вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.