Калініна не впоралася з білорускою на старті престижного турніру у Дубаї

Ангеліна Калініна (51) зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки Вікторії Азаренки (34) у першому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Білоруська тенісистка перемогла з рахунком 2:6, 7:6(4), 6:4. Зустріч тривала 2 години 55 хвилин.

Матч розпочався з програної Калініною власної подачі. Однак наступний для себе гейм Азаренка змогла взяти, лише програючи 1:5. Ангеліна впевнено довела сет до логічного завершення. Цікаво, що у ньому "нейтралка" не змогла захистити жодної своєї подачі.

У другому сеті Калініна повела 3:1, і за рахунку 5:3 вийшла подавати на матч. Проте, як це нерідко з нею буває у подібні моменти, суперниця зробила брейк і партія дійшла до тай-брейку. На ньому українка вела 3:0 та 4:2, але після того програла п'ять очок поспіль.

У третій партії Ангеліна знову була попереду 3:0. І вчергове втратила перевагу, дозволивши Азаренці спочатку зрівняти рахунок, а потім прийняти на матч.

Калініна за гру 8 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 6 помилок на подачі та 6 брейків. Цікаво, що обидві тенісистки виграли абсолютно однакову кількість очок: по 104.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 17 лютого

Вікторія Азаренка (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 7:6(4), 6:4

Це була друга зустріч тенісисток, першу українка теж програла. У наступному колі змагань Азаренка зіграє проти другої ракетки світу, польки Іги Швьонтек.

Нагадаємо, що раніше до другого раунду турніру у Дубаї вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.