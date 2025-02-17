Калініна не впоралася з білорускою на старті престижного турніру у Дубаї
Ангеліна Калініна (51) зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки Вікторії Азаренки (34) у першому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.
Білоруська тенісистка перемогла з рахунком 2:6, 7:6(4), 6:4. Зустріч тривала 2 години 55 хвилин.
Матч розпочався з програної Калініною власної подачі. Однак наступний для себе гейм Азаренка змогла взяти, лише програючи 1:5. Ангеліна впевнено довела сет до логічного завершення. Цікаво, що у ньому "нейтралка" не змогла захистити жодної своєї подачі.
У другому сеті Калініна повела 3:1, і за рахунку 5:3 вийшла подавати на матч. Проте, як це нерідко з нею буває у подібні моменти, суперниця зробила брейк і партія дійшла до тай-брейку. На ньому українка вела 3:0 та 4:2, але після того програла п'ять очок поспіль.
У третій партії Ангеліна знову була попереду 3:0. І вчергове втратила перевагу, дозволивши Азаренці спочатку зрівняти рахунок, а потім прийняти на матч.
Калініна за гру 8 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 6 помилок на подачі та 6 брейків. Цікаво, що обидві тенісистки виграли абсолютно однакову кількість очок: по 104.
Вікторія Азаренка (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 7:6(4), 6:4
Це була друга зустріч тенісисток, першу українка теж програла. У наступному колі змагань Азаренка зіграє проти другої ракетки світу, польки Іги Швьонтек.
Нагадаємо, що раніше до другого раунду турніру у Дубаї вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.