Світоліна завершила виступи у Дубаї після другого кола

Українка Еліна Світоліна (24) програла Кларі Таусон (38, Данія) у другому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Данка здобула перемогу з рахунком 7:6(5), 3:6, 7:6(4) за 2 години 43 хвилини.

У стартовій партії невелику перевагу мала Світоліна. У шостому геймі їй вдалося взяти подачу суперниці, щоправда, одразу віддала свою. За рахунку 4:3 на власну користь Еліна мала потрійний брейк-пойнт, але реалізувати його не змогла. Справа дійшла до тай-брейку, де Таусон вирвалась вперед, і Світоліній лише вдалося скоротити відставання до мінімального.

Другий сет стартував шокуюче для українки. Данка повела 3:0 і мала подвійний брейк-пойнт на подачі Світоліної. Еліна з величезними зусиллями втримала цей гейм, а потім взяла поспіль ще п'ять, оформивши для суперниці так званого "прихованого бублика".

Третя партія знову розпочалася для Світоліної з програної подачі. Зрівняти рахунок їй вдалося, тільки коли Таусон подавала на матч. Здалося, що в грі наступив остаточний перелом, але сталося інакше. Суперниці взяли ще по гейму, а на тай-брейку данка повела 6:1 і реалізувала четвертий з п'яти матч-пойнтів.

Світоліна за гру 7 разів подала навиліт, зробила 4 подвійних помилки та 5 брейків з 20 можливостей. На рахунку її суперниці 9 ейсів, 2 помилки на подачі та 3 брейки. Відзначимо, що загалом Еліна виграла на одне очко більше за Таусон: 115 проти 114.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 18 лютого

Клара Таусон (Данія) – Еліна Світоліна (Україна) 7:6(5), 3:6, 7:6(4)

Це була друга зустріч тенісисток, в обох перемогу святкувала данка. У наступному колі Таусон зіграє проти першої ракетки світу, так званої "нейтральної" спортсменки Аріни Сабалєнки.

Нагадаємо, що раніше до третього раунду змагань у Дубаї вийшла українка Даяна Ястремська.