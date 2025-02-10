Неймовірна розв'язка. Світоліна перемогла Вондроушову у Досі після провалу у першому сеті

У понеділок, 10 лютого, українська тенісистка Еліна Світоліна (22) провела стартовий матч на турнірі серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у Досі.

У першому колі за 1 годину 55 хвилин Світоліна у драматичному матчі здолала чешку Маркету Вондроушову (34) з рахунком 0:6, 6:2, 7:5.

Початок зустрічі Еліна повністю провалила, віддавши стартовий сет усього за 22 хвилини. Ба більше, українці не вдалося взяти жодного гейму, що стало для неї першим випадком з червня 2023 року. Тоді Світоліна розгромно поступилася співвітчизниці Вондроушової Лінді Фругвіртовій у Бірмінгемі – 2:6, 0:6.

Друга партія теж розпочалася з певної переваги чешки. Проте, коли Еліні вдалося з брейк-пойнтів втримати свою подачу за рахунку 2:2, все змінилося. Тепер уже Вондроушова до кінця сету більше не змогла взяти жодного гейму.

Матч перейшов у вирішальну партію, яка нагадувала гойдалки. Світоліна мала матчбол у 10 геймі на прийомі, але реалізувати його не змогла. Зате це вдалося у дванадцятому, 7:5.

Єдиний матч, коли Світоліна здобувала перемогу після "бублику" у першому сеті, стався у Римі-2018, коли Еліна здолала Дар'ю Касаткіну з рахунком 0:6, 6:3, 6:2. Тоді українка після цього виграла й титул.

Світоліна за матч 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 10 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) 0:6, 6:2, 7:5

Це була сьома зустріч тенісисток, тепер попереду Світоліна, 4:3. У другому колі турніру вона зустрінеться з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою (США).

Раніше у понеділок свої матчі першого раунду в Досі програли Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.