Костюк у надважкому матчі поступилася Анісімовій у Досі

У четвер, 13 лютого, українська тенісистка Марта Костюк (21) боролася за вихід до півфіналу турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У чвертьфіналі змагань за дві з половиною години Костюк поступилася Аманді Анісімовій (41, США) – 6:4, 5:7, 4:6.

Початок матчу залишився за американкою. У неї раз по раз проходили атакуючі удари, і рахунок у першому сеті швидко став 4:1. Проте надалі Марта змогла увійти у гру, натомість Анісімова почала помилятися. Як наслідок, 5 геймів поспіль разом із сетом залишилися за Костюк.

У другій партії українці постійно доводилося відіграватися, однак програна своя подача за рахунку 5:5 стала фатальною. Матч перейшов у вирішальний сет.

Сценарій третьої партії десь нагадував перебіг подій у другій. Знову Костюк швидко програла свою подачу, відігралася, й тут же знову дозволила зробити брейк суперниці. До закінчення матчу вирівняти становище так і не вийшло. Хоча хтозна, як міг би піти сет, якби за рахунку 1:0 Марта реалізувала потрійний брейк-пойнт. В тій ситуації варто віддати належне Анісімовій, яка блискуче відподавала у складний момент.

Костюк за гру 6 разів подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 6 брейків з 19 можливостей. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 5 помилок на подачі та 7 брейків.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Чвертьфінал, 13 лютого

Аманда Анісімова (США) – Марта Костюк (Україна) 4:6, 7:5, 6:4

Це була третя зустріч тенісисток і перша перемога американки.

У півфіналі турніру Анісімова зустрінеться з Єкатериною Александровою (26, -), яка у своєму чвертьфіналі здолала кривдницю Еліни Світоліної Джессіку Пегулу (5, США).

Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), у другому обіграла Коко Гофф (3, США), а у третьому була сильнішою за Магду Лінетт (36, Польща).