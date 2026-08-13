Дві українки 13 серпня проведуть стартові матчі на престижному турнірі в Цинциннаті

Ангеліна Калініна (54) і Даяна Ястремська (87) 13 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Калініна зіграє проти чешки Дар'ї Відманової (92), яка отримала вайлд-кард на змагання. Тенісистки раніше не зустрічалися.

Ястремська повертається до активних виступів після відновлення від травми плеча. Її стартовою суперницею стане 39-річна німкеня Татьяна Марія (80), яка виграла у Даяни обидва попередні поєдинки, в тому числі, два місяці тому в Ноттінгемі.

Розклад матчів українок у Цинциннаті на 13 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло





18:00. Ангеліна Калініна (Україна) – Дар'я Відманова (Чехія), корт Champion`s Court, 1-м запуском

21:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина), корт Court 10, 3-м запуском, після матчу Русе – Лінетт.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна не зуміла вийти в фінал турніру аналогічної категорії в Торонто.