Дві українки 13 серпня проведуть стартові матчі на престижному турнірі в Цинциннаті
Ангеліна Калініна (54) і Даяна Ястремська (87) 13 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті.
Калініна зіграє проти чешки Дар'ї Відманової (92), яка отримала вайлд-кард на змагання. Тенісистки раніше не зустрічалися.
Ястремська повертається до активних виступів після відновлення від травми плеча. Її стартовою суперницею стане 39-річна німкеня Татьяна Марія (80), яка виграла у Даяни обидва попередні поєдинки, в тому числі, два місяці тому в Ноттінгемі.
Розклад матчів українок у Цинциннаті на 13 серпня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна не зуміла вийти в фінал турніру аналогічної категорії в Торонто.