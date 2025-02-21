Швьонтек поскаржилася на календар WTA після вильоту з турніру в Дубаї

Друга ракетка світу, полька Іга Швьонтек, після поразки у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships поскаржилася на складний календар WTA-туру.

Про це повідомляє портал tennisnow.com.

"Напевно, це календар. Ми не зможемо бути послідовними протягом багатьох років, граючи тиждень за тижнем. До того ж, зараз не так, як раніше, коли гравці, які перебувають за межами топ-20, просто програвали з розгромним рахунком. Тепер будь-хто може виграти такі турніри. Так вже кілька років. Але я відчуваю, що календар не допомагає. Знову ж таки, нам потрібно міняти континенти, нам потрібно міняти покриття, нам потрібно міняти м’ячі – це непросто, я не здивована", – заявила Швьонтек.

Полька розповіла, що її підготовка до серії турнірів WTA 1000 у Досі та Дубаї відрізнялася від попередніх сезонів.

"Настрій у мене був приблизно такий самий, як і в попередні роки, я б сказала. Але підготовка, безумовно, відрізнялася. У попередні роки я вибувала на Australian Open на ранніх стадіях, тож у мене був час підготуватися і попрацювати над собою. Цього року такої можливості не виявилося.Чесно кажучи, я зазвичай не настільки прямолінійна, але свій виступ цього разу я б пояснила браком тренувань – часу на підготовку просто не вистачило. Я незадоволена своїм результатом. Цей результат гірший, ніж міг би бути. Мені треба буде поговорити трохи з командою та інакше спланувати наступні тижні, бо мені не вистачило тренувань перед цими турнірами", – підсумувала друга ракетка світу.

Нагадаємо, Швьонтек завершила виступи у Досі на півфінальній стадії, поступившись латвійці Альоні Остапенко і не зумівши захистити титул. У Дубаї полька програла у чвертьфіналі росіянці Міррі Андрєєвій.