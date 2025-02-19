Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу у Дубаї

Українка Даяна Ястремська (48) поступилася Ізі Швьонтек (2, Польща) у третьому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Полька за 1 годину 32 хвилини здобула перемогу з рахунком 7:5, 6:0.

Незважаючи на очевидний статус фаворитки у Швьонтек, перший сет проходив у доволі рівній боротьбі. Ястремська традиційно для матчу проти будь-якої суперниці грала агресивно й навіть першою могла взяти подачу суперниці, однак не судилося.

Починаючи з рахунку 3:2 на користь Швьонтек, тенісистки чотири гейми поспіль завершили брейками, аж поки Даяна не втримала свою подачу, 5:5. Останні два гейми партії полька сама провела в атакувальному стилі й забрала їх обидва.

Другий сет, відверто кажучи, перетворився на формальність. Повною перевагою володіла Швьонтек, Ястремській не вдалося нічого змінити навіть своїм традиційним медичним таймаутом у програшній ситуації за рахунку 0:3.

Ястремська за гру 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Відзначимо вкрай низький відсоток влучання першої подачі українки: усього 37%. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Третє коло, 19 лютого

Іга Швьонтек (Польща) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:0

Це була друга зустріч тенісисток, рахунок став рівним. У наступному колі Швьонтек зіграє проти переможниці пари Пейтон Стернс (46, США) – Мірра Андрєєва (14, -).

Нагадаємо, напередодні турнір у Дубаї залишили українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.