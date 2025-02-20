Швьонтек поступилася росіянці й залишає Дубай

Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек поступилася росіянці Міррі Андрєєвій (14) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Андрєєва за 1 годину 38 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:3.

Першу партію краще провела "нейтральна" спортсменка. заслужено її вигравши. А у другому сеті Швьонтек першою зробила брейк, проте з рахунку 3:1 віддала 5 геймів поспіль.

Андрєєва за гру 10 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Чвертьфінал, 20 лютого

Мірра Андрєєва (-) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:3

Це була друга зустріч суперниць і перша перемога росіянки. У півфіналі вона зустрінеться з переможницею пари Єлена Рибакіна (7, Казахстан) – Софія Кенін (56, США).

Нагадаємо, напередодні Швьонтек у матчі третього кола турніру у Дубаї вибила з боротьби українку Даяну Ястремську.