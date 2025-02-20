Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Швьонтек поступилася росіянці й залишає Дубай

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2025, 14:29
Іга Швьонтек
Іга Швьонтек
Getty images

Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек поступилася росіянці Міррі Андрєєвій (14) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Андрєєва за 1 годину 38 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:3.

Першу партію краще провела "нейтральна" спортсменка. заслужено її вигравши. А у другому сеті Швьонтек першою зробила брейк, проте з рахунку 3:1 віддала 5 геймів поспіль.

Андрєєва за гру 10 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Чвертьфінал, 20 лютого
Мірра Андрєєва (-) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:3

Це була друга зустріч суперниць і перша перемога росіянки. У півфіналі вона зустрінеться з переможницею пари Єлена Рибакіна (7, Казахстан) Софія Кенін (56, США).

Нагадаємо, напередодні Швьонтек у матчі третього кола турніру у Дубаї вибила з боротьби українку Даяну Ястремську.

Дубай Іга Швьонтек Міра Андрєєва WTA 1000

Іга Швьонтек

Швьонтек здивувала заявою про можливу співпрацю з Сабалєнкою
Друга ракетка світу прокоментувала перемогу над Ястремською в Дубаї
Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу у Дубаї
Визначився час, коли Ястремська зіграє зі Швьонтек у Дубаї
Чотири українки отримали суперниць по першому колу на престижному турнірі у Дубаї

Останні новини