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Швьонтек поступилася своїй найнезручнішій суперниці та не зможе захистити титул у Досі

Станіслав Матусевич — 14 лютого 2025, 17:50
Іга Швьонтек
Іга Швьонтек
Getty images

У п'ятницю, 14 лютого, відбувся перший півфінальний матч турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

За 1 годину 11 хвилин Альона Остапенко (37, Латвія) несподівано легко обіграла чинну чемпіонку змагань Ігу Швьонтек (2, Польща) 6:3, 6:1.

Остапенко за гру 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Півфінал, 14 лютого

Альона Остапенко (Латвія) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:1

Це була п'ята зустріч спортсменок, всі вони завершилися перемогами латвійської тенісистки. У фіналі вона зіграє проти переможниці пари Єкатерина Александрова (26, -) – Аманда Анісімова (41, США).

Що до польки, яка три останні роки ставала у Досі тріумфаторкою турніру, то її рекордну 15-матчеву переможну серію у столиці Катару перервано.

Доха Іга Швьонтек Альона Остапенко WTA 1000

Іга Швьонтек

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