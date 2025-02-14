Швьонтек поступилася своїй найнезручнішій суперниці та не зможе захистити титул у Досі

У п'ятницю, 14 лютого, відбувся перший півфінальний матч турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

За 1 годину 11 хвилин Альона Остапенко (37, Латвія) несподівано легко обіграла чинну чемпіонку змагань Ігу Швьонтек (2, Польща) – 6:3, 6:1.

Остапенко за гру 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінал, 14 лютого

Альона Остапенко (Латвія) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:1

Це була п'ята зустріч спортсменок, всі вони завершилися перемогами латвійської тенісистки. У фіналі вона зіграє проти переможниці пари Єкатерина Александрова (26, -) – Аманда Анісімова (41, США).

Що до польки, яка три останні роки ставала у Досі тріумфаторкою турніру, то її рекордну 15-матчеву переможну серію у столиці Катару перервано.