Швьонтек поступилася своїй найнезручнішій суперниці та не зможе захистити титул у Досі
У п'ятницю, 14 лютого, відбувся перший півфінальний матч турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.
За 1 годину 11 хвилин Альона Остапенко (37, Латвія) несподівано легко обіграла чинну чемпіонку змагань Ігу Швьонтек (2, Польща) – 6:3, 6:1.
Остапенко за гру 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 1 брейк.
Альона Остапенко (Латвія) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:1
Це була п'ята зустріч спортсменок, всі вони завершилися перемогами латвійської тенісистки. У фіналі вона зіграє проти переможниці пари Єкатерина Александрова (26, -) – Аманда Анісімова (41, США).
Що до польки, яка три останні роки ставала у Досі тріумфаторкою турніру, то її рекордну 15-матчеву переможну серію у столиці Катару перервано.