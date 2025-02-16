Світоліна вийшла до другого кола тисячника в Дубаї, розгромивши росіянку

У неділю, 16 лютого, українка Еліна Світоліна (22) зіграла матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який проходить у Дубаї, ОАЕ.

На старті змагань Світоліна за 1 годину 7 хвилин легко перемогла росіянку Анну Калінскую (18) – 6:1, 6:2.

Матч розпочався з програної під нуль подачі Світоліної. І це був єдиний у партії успіх так званої "нейтральної" спортсменки. Наступні 6 геймів залишилися за українкою.

На старті другої партії Калінская взяла свою подачу, проте дуже скоро вже поступалася 1:4. Еліна без проблем довела свою перевагу до перемоги у зустрічі.

Світоліна за гру 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 16 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) 6:1, 6:2

Це була друга зустріч тенісисток, українка виграла обидві. Цікаво, що Калінская торік грала у фіналі турніру у Дубаї, де поступилася італійці Жасмін Паоліні.

У наступному колі змагань Світоліна зустрінеться з переможницею пари Ребекка Шрамкова (46, Словаччина) – Клара Таусон (39, Данія).

Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру в Дубаї, здолавши Магду Лінетт (36, Польща) з рахунком 6:3, 7:5.