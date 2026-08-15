Калініна 15 серпня зіграє матч другого кола турніру WTA 1000 в Цинциннаті

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (51) 15 серпня проведе матч другого кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Суперницею нашої тенісистки стане американка Емма Наварро (28). Єдиний очний матч між спортсменками датовано 2019 роком. Тоді на грунті Чарльстона сильнішою виявилася Наварро.

Розклад матчу Калініної в Цинциннаті на 15 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло





21:00*. Ангеліна Калініна (Україна) – Емма Наварро (США), корт Court 10, 3-м запуском, після матчу Кирстя – Бартункова.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Окрім Калініної, боротьбу на турнірі в Цинциннаті продовжують українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Дар'я Снігур (45) та Олександра Олійникова (46).

Ангеліна на старті змагань обіграла володарку вайлд-кард із Чехії Дар'ю Відманову (92).