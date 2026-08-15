Калініна 15 серпня зіграє матч другого кола турніру WTA 1000 в Цинциннаті
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (51) 15 серпня проведе матч другого кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті.
Суперницею нашої тенісистки стане американка Емма Наварро (28). Єдиний очний матч між спортсменками датовано 2019 роком. Тоді на грунті Чарльстона сильнішою виявилася Наварро.
Розклад матчу Калініної в Цинциннаті на 15 серпня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Окрім Калініної, боротьбу на турнірі в Цинциннаті продовжують українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Дар'я Снігур (45) та Олександра Олійникова (46).
Ангеліна на старті змагань обіграла володарку вайлд-кард із Чехії Дар'ю Відманову (92).