Ястремська розібралася з росіянкою і вийшла до третього кола турніру в Дубаї

Даяна Ястремська (48) обіграла росіянку Анастасію Потапову (33) у другому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, що відбувається у Дубаї.

Українка здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:3 за 1 годину 19 хвилин.

Ястремська добре розпочала зустріч і повела 3:0. Власне, надалі у першому сеті вона не дала шансів суперниці на порятунок, наостанок ще й прийнявши на партію.

У другому сеті суперниці одразу обмінялися брейками, однак перевага залишалася за Ястремською. У шостому геймі їй не вдалося використати чотири шанси взяти подачу суперниці, зате все вдалося у восьмому. За рахунку 5:3 на свою користь українка спокійно подала на матч.

Ястремська за гру 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці не було ані ейсів, ані помилок на подачі, при цьому 1 брейк.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 18 лютого

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Потапова (-) 6:2, 6:3

Це була третя зустріч тенісисток у дорослому тенісі, рахунок став 2:1 на користь українки. Однак найбільш відомим очним матчем є фінал юніорського Вімблдону у 2016 році, в якому перемогу вдалося здобути Потаповій.

У наступному колі Ястремська зіграє проти другої ракетки світу, польки Іги Свьонтек.

Нагадаємо, що напередодні до другого раунду змагань у Дубаї вийшла українка Еліна Світоліна.